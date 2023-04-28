جراء التعديلات القضائية.. تفاقم حالة الإستقطاب في كيان العدو حد شطره الى معسكرين متناحرين تصعُب إعادة توحيدها
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جرينتش+2 11:57
لليوم الثالث على التوالي.. أردوغان يلغى ظهوره في خضم حملته الانتخابية اليوم الجمعة، جراء تراجع وضعه الصحي
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