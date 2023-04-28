استشهاد الفتى مصطفى صباح، اليوم الجمعة، ووقوع عشرات الإصابات في مواجهات متفرقة بمختلف مناطق الضفة/ فيديو
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لعدم اكتمال النصاب القانوني.. تأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين
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