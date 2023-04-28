لعدم اكتمال النصاب القانوني.. تأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين

قرر مجلس نقابة الصحفيين تأجيل اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي المنوي عقده اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر النقابة، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان المجلس قد دعا أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين إلى اجتماع اليوم الجمعة، لمناقشة التقريرين المالي والإداري عن عام 2022.

وقال المجلس، في بيانه اليوم، أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة المقبل، الموافق 5 أيار 2023 عند الساعة العاشرة صباحاً في مقر النقابة بمن حضر، لمناقشة التقريرين المالي والإداري، وتصديق الحسابات الختامية عن عام 2022، وإقرار الموازنة التقديرية لعام 2023.