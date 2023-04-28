كتلة هوائية باردة تصل المملكة مساء اليوم الجمعة وتتعمق غدًا

عمان – يطرأ اليوم الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة مع ساعات المساء والليل بكتلة هوائية باردة ورطبة وتتكاثر كميات الغيوم مع احتمال سقوط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 50كم/س في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة يوم غدٍ السبت، ويطرأ انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-10) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب المناطق، وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة تمتد أحيانا ولفترة محدودة إلى أجزاء من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في مناطق البادية .

ويوم الأحد يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة في ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما يطرأ يوم الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياَ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 – 10 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 7، وفي مرتفعات الشراة 16 – 5، وفي مناطق البادية 25 – 8، وفي مناطق السهول 20 – 10، وفي الأغوار الشمالية 28 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 16، وفي البحر الميت 29 – 15، وفي خليج العقبة 32 – 16 درجة مئوية.

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