جليلة المغربية: لستُ السبب في انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

تصدر اسم النجم تامر حسني محركات البحث، بمجرد إعلان الفنانة بسمة بوسيل، أمس الخميس، انفصالهما رسميا.

وقد انتشرت التكهنات حول سبب انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل، واتجهت أصابع الاتهام إلى الفنانة المغربية جليلة، بأنها السبب.

وكانت بعض الأخبار قد انتشرت مؤخرا، عن وجود قصة حب بين جليلة وتامر حسني، وأن قصة الحب هذه السبب في خلافات تامر حسني وبسمة بوسيل.

وقد ردت جليلة، في تصريحات إعلامية، على ما تردد عن انفصال تامر حسني عن بسمة بسببها قائلة : «بخصوص انفصال تامر حسني عاوزة أوضح إني ما ليش دعوة لا من قريب ولا من بعيد، لأن البعض بيتهمني إني السبب، لكن أنا بقالي سنة قافلة الموضوع ده».

وواصلت جليلة تصريحاتها: «أنا مش شماعة علشان أي حاجة تنزل تعلقوها في جليلة، وفي أكونتات عاملين فوتوشوب لحاجات أنا مش قايلاها».

وقالت جليلة عن سبب انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل: «انفصالهما قسمة ونصيب ومن ربنا لو كانوا فشلوا في جوازهم، ومش أي حاجة تحصل في الكوكب تقولوا جليلة السبب، أنا مش شماعة تتعلق عليا أي حاجة تحصل».

وأكدت جليلة المغربية عدم انزعاجها من ارتباط اسمها باسم تامر حسني، موضحة: «أنا وتامر عشرة سنين ومش بزعل لما بشوف اسمي أو صوري مرتبطة به دي حاجة طبيعية، لأني بحترمه على المستوى الفني والإنساني وربنا يوفقه ويكتب له الخير، وانفصاله حاجة من ربنا، لأنه بيجيب لنا الخير دائما».