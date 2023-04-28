استشهاد الفتى مصطفى صباح، اليوم الجمعة، ووقوع عشرات الإصابات في مواجهات متفرقة بمختلف مناطق الضفة/ فيديو

رام الله – أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط والاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

ففي بيت لحم، استشهد الفتى مصطفى عامر صباح (16 عاماً)، برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

وباستشهاد الفتى صباح من تقوع، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 104، منهم 100 في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وشهيدان في قطاع غزة.

وفي قلقيلية، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم تلفزيون فلسطين، أثناء تغطيته عدوان جنود الاحتلال والمستوطنين على أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، ما أدى لإصابة الزميل المصور محمد عناية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأصيب ثلاثة مواطنين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 20 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني بينهم مصور تلفزيون فلسطين محمد عناية، والعشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وفي رام الله ، أصيب خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا أراضي المواطنين من المدخل الشرقي للقرية، وقاموا بتكسير عدد من أشجار الزيتون المعمرة، تحت حماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز صوب الأهالي، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين بالرصاص المعدني، جرى علاجهم ميدانيا، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق.

وفي نابلس، أصيب مواطنون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية بأن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما في صدره والآخر في قدمه، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وقد جرى تقديم العلاج لهم ميدانيا.

وفي بلدة بيتا ، أصيب أربعة مواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات على جبل صبيح .

شاهد| هتافات الشبان بعد الإعلان عن ارتقاء الفتى مصطفى عامر صباح ( 15 عاماً) برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في خربة تقوع الأثرية جنوب شرق بيت لحم. pic.twitter.com/FqmPpHkfb0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 28, 2023

#شاهد| اللحظات الأولى لإصابة الفتى مصطفى عامر صباح برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في خربة تقوع الأثرية جنوب شرق بيت لحم وأعلن عن ارتقائه. pic.twitter.com/tZuTCMDYsj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 28, 2023