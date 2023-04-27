طقس معتدل اليوم  الخميس، وكتلة هوائية باردة غدا وبعده

عمان – تكون درجات الحرارة، اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار أحياناً في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض، يوم غد الجمعة، درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجياً مع ساعات المساء والليل تقترب من المملكة كتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تتكاثر الغيوم وتتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً ،ولاسيما في المناطق الغربية من المملكة.

ويتوقع سقوط زخات خفيفة متقطعة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية تمتد في ساعات الليل المتأخر إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

ويتعمق السبت، تأثير الكتلة الهوائية الباردة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب المناطق، وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتمتد الهطولات لفترات محدودة إلى المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتدريجياً مع ساعات المساء تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرص الهطول تدريجياً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 11 درجات مئوية، وفي غرب عمان 23 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 8، وفي مرتفعات الشراة 21 – 7، وفي مناطق البادية 30 – 12، وفي مناطق السهول 26 – 11، وفي الأغوار الشمالية 31 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 19، وفي البحر الميت 32 – 16، وفي خليج العقبة 33 – 18 درجة مئوية.

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