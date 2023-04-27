بسمة بوسيل تعلن طلاقها من تامر حسني.. والأخير يرد

أعلنت الفنانة المغربية المعتزلة، بسمة بوسيل طلاقها بشكل رسمي من الفنان تامر حسني، اليوم الخميس.

وكتبت “بوسيل” عبر خاصية الاستوري على “إنستغرام”: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب”.

ليرد تامر حسني عليها: “ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عاما مش هينة، وربنا يكتب لك كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله”.

وكانت الحياة العائلية غير مستقرة بين الطرفين؛ وهو ما تسبب بانتشار الشائعات أكثر من مرة حول انفصالهما، لكن الثنائي كانا في كل مرّة يفنّدانها.

فيما ذكرت تقارير فنية سابقة أن الثنائي منفصلان منذ زمن، ويعيش كل واحد منهما في منزل، لكنهما يحاولان أن يكونا على طبيعتهما بأنهما متزوجان، وأن تكون العلاقة بينهما قوية من أجل أبنائهما.

وفي شهر نوفمبر 2020 أعلنت بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسني، وعلقت حينها في منشور عبر خاصية “الستوري” بحسابها في إنستغرام: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور و فيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات ، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور”.

وتابعت: “وكمان أحب أعرفكم ان احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق”، مضيفة: “لو سمحتو احترموا كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع”.

وحينها تصالح النجمان وعادا إلى بعضهما.

يشار إلى أن تامر حسني قد تزوج من بسمة بوسيل في عام 2012، وفي يوم الـ 4 من مايو 2013 رزق بمولودته الأولى “تاليا”. وفي يوم الـ 3 من مايو 2015 رزق بمولودته الثانية “أمايا”. وفي يوم الـ 22 من أكتوبر 2018 رزق بمولوده الثالث “آدم”.