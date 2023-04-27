التعليم العالي: وفود ستزور الدول العربية لنيل الاعتراف بالجامعات الاردنية

صرح الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن وفودا من الوزارة ستزور جميع الدول العربية وخاصة الخليجية، للحصول على الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي.

وأضاف الخطيب، خلال استضافته في قناة المملكة، أن الوفود ستتواصل مع المعنيين في وزارات التعليم العالي بالدول العربية؛ للاطلاع على أسباب حصر عملية الاعتراف بأعداد محدودة من الجامعات سواءً كانت رسمية أم خاصة.

ولفت إلى سعي الوزارة للحصول على قرارات بالاعتراف في الجامعات الأردنية، كما حصل مع السعودية والعراق.

وشدد على أن الوزارة في خطة الاستقطاب لا تميز بين مؤسسات رسمية أو خاصة، لأنها جميعا مؤسسات وطنية، حيث تدعم خطة الترويج للدراسة فيها.

وأشار إلى أن الاعتراف السعودي بالجامعات الأردنية سيكون له اثر إيجابي، وسينعكس على استقطاب أعداد كبيرة من الطلبة السعوديين للدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي.

ونوه إلى أنه في الآونة الأخيرة، كان هنالك تواصل ما بين المسؤولين في الوزارة والملحق الثقافي في السفارة السعودية بعمّان، الأمر الذي أسفر عن القرار الذي وصل بصورة رسمية للوزارة؛ للإعلان عن الاعتراف بجميع مؤسسات التعليم العالي.

وبين، أن السعودية، في السابق، كانت تعترف بأعداد محدودة بالجامعات الأردنية، لكن اليوم وصلنا إلى اعتماد جميع مؤسسات التعليم العالي في البلاد.

وقال، إن وفدا أكاديميا أردنيا قد زار، قبل أشهر، العراق وإقليم كردستان؛ ما اسفر عن اعتماد العراق بجميع الجامعات الرسمية.

وأضاف، أنه تم الطلب من الجامعات الخاصة التقدم بطلبات للحصول إلى اعتماد من السلطات العراقية، مشيرا إلى أن إقليم كردستان العراق قد منح الاعتماد الى جميع مؤسسات التعليم العالي في الأردن.