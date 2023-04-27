الأربعاء الموافق 28 حزيران اول ايام عيد الاضحى المقبل

قال الفلكي الدكتور عماد مجاهد، زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023 سيكون الأربعاء الموافق 28 حزيران/ يونيو المقبل.

وأضاف مجاهد يقول، اأن يوم وقفة عرفات ستسبق عيد الأضحى المبارك، إذ يصادف يوم الثلاثاء الموافق 27 حزيران /يونيو وفق الحسابات الفلكية.

وأشار إلى أن عطلة عيد الأضحى ستمتد من صباح الثلاثاء الذي يصادف يوم وقفة عرفات حتى مساء السبت الموافق الأول من تموز/يوليو.

وبحسب الفلكي مجاهد، فإنه من المتوقع رؤية هلال ذو الحجة يوم الأحد، حيث سيغيب القمر بعد الشمس بـ 30 دقيقة، وبذلك سيكون يوم الاثنين هو يوم 1444/12/1 الموافق 19 من شهر حزيران/يونيو.