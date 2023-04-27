رغم نفي إصابته بنوبة قلبية.. أردوغان يلغي زيارته لمحطة "أكويو" النووية، ومشاركته بلقاء مباشر مع عدة قنوات تركية
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الأربعاء الموافق 28 حزيران اول ايام عيد الاضحى المقبل
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