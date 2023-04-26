وزير العدل: أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين يمنع ملاحقة 158 ألف مواطن

أعلن وزير العدل، أحمد الزيادات، اليوم الأربعاء، إن أمر الدفاع، المتعلق بحبس المدين، يمنع ملاحقة 158 ألف مواطن، مؤكدا أن قرار تمديد أمر الدفاع بيد رئيس الوزارء ولا يوجد قرار لغاية الآن.

وأضاف زيادات، خلال اجتماع للجنة القانونية في مجلس النواب لمناقشة أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، أن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ حتى تاريخ 4/20 / 2032 قد وصل إلى 158 ألف مدين، مبينا أن 68 %؜ منهم دينهم أقل من 5 آلاف دينار ولا يوجد عليهم حبس حسب قانون التنفيذ و87 %؜ ما دون 20 ألف دينار ولا يتم حبسهم بحسب تعديل أمر الدفاع رقم 28 منذ الأول من شباط الماضي.

بدوره، ذكر رئيس اللجنة القانونية، غازي الذنيبات، أنه لغاية الآن لم يتم تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، والقرار بيد رئيس الوزراء.

من جهته، قال مدير مراكز الاصلاح والتأهيل، العميد فلاح المجالي، إن عدد النزلاء في مراكز الاصلاح قد وصل إلى 163%، وهذا مؤشر سلبي ينعكس على الخدمات المقدمة للنزلاء.