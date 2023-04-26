دائرة ضريبة الدخل تنفي فرض ضرائب جديدة على الدخان

أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم الأربعاء، عدم فرض أية ضريبة جديدة على أية سلعة أو خدمة بما فيها الدخان.

وقالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إنه التزاما بسياسة الحكومة بعدم رفع الضرائب والأعباء المالية على المواطنين، فإن ما يتم تداوله بشأن رفع الضريبة على الدخان لا أساس له من الصحة.

وكان وزير المالية محمد العسعس قد أكد في تصريحات سابقة، التزام الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية للعام الرابع على التوالي، متوقعا نمو الإيرادات غير الضريبية بما نسبته 6.6% بالمقارنة مع إعادة التقدير لعام 2022، وزيادة المنح الخارجية لتصل إلى 802 مليون دينار لعام 2023 أو ما نسبته 0.8% عن عام 2022.

وقررت شركات تبغ رفع أسعار عبوة الدخان الواحدة من 5 – 15 قرشاً، وفق ما أكّدت شركات لقناة “المملكة”.