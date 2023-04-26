أردوغان يترنح صحياً وانتخابياً.. قطع مقابلة تلفزيونية مباشرة لإصابته بوعكة حادة، والغى جولة إنتخابية في 3 ولايات/ فيديو
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انتهاء أزمة هاني شاكر في البحرين بعد القبض على النصّاب
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