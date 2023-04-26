انتهاء أزمة هاني شاكر في البحرين بعد القبض على النصّاب

كشفت نقابة المهن الموسيقية المصرية عن انتهاء أزمة الفنان هاني شاكر بعد تعرضه للنصب بسبب إحياء حفل في البحرين.

وقال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، “أنه تواصل مع هاني شاكر الذي افاد بانه قد تم القبض على متعهد الحفلات والتحقيق معه من قبل وزارة السياحة البحرينية”.

وأضاف “عبدالله”: “لقد رفض هاني شاكر احتجاز متعهد الحفلات، واكتفي بتحرير إيصال بالمبلغ المتبقي من أجره”.

وكان الفنان هاني شاكر قد وقع ضحية لأحد النصابين الذي وضعه في موقف محرج للغاية أمام الجمهور بدولة البحرين.

بدأت القصة الغريبة عندما اتفق الفنان هاني شاكر مع أحد الأشخاص المصريين علي إحياء حفل غنائي بأحد الفنادق الكبرى بدولة البحرين، في اليوم الرابع لعيد الفطر، على أن يصطحب أمير الغناء العربي فرقته الموسيقية.

وقد وافق هاني شاكر على احياء الحفل، وتقاضى جزءا صغيرا من أجره، على أن يحصل على باقي مستحقاته المالية يوم الحفل وقبل صعوده على المسرح.

وفي الموعد المحدد سافر هاني شاكر الى البحرين، والتقى بهذا الشخص المصري هناك، وذلك قبل موعد الحفل بيوم، وكانت الأمور على ما يرام، لكن المفاجأة هي اختفاء هذا الشخص قبل الحفل بساعات، ولم يعط شاكر باقي مستحقاته، ليجد نفسه في أزمة كبيرة.

وقد حاول أمير الغناء العربي التواصل مع أحد الأشخاص الذين كانوا برفقة ذلك الشخص، إلا أنه لم يصل إلى حل سريع.

وهكذا اضطر شاكر إلى إحياء الحفل دون الحصول علي باقي أجره، تقديرا للجمهور الذي حضر قبل موعد الحفل بساعات، حبا في سماع أغاني أمير الغناء العربي، الذي تحمل أجور أفراد فرقته الموسيقية من ماله الخاص إنقاذا للموقف.

ومن جانبها أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض حرصها على تطبيق اللوائح والقوانين فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات السياحية المختلفة بما يحفظ حقوق كافة الأطراف المشاركة.

جاء ذلك إثر ما تم تداوله بشأن حفلة الفنان هاني شاكر، والتي أقيمت في إحدى المنشآت السياحية في مملكة البحرين.

وبينت الهيئة أنه فور تداول تلك المعلومات فقد بدأت في إجراءات التحقق من حيثيات هذا الموضوع وتفاصيله مع جهة التنظيم والجهة المستضيفة للفعالية.

وأكدت حرصها على التصدي لكل ما من شأنه الإساءة لسمعة السياحة الوطنية، وأنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات، وبما يحفظ التزام جميع الأطراف بالمسؤوليات التي تقتضيها القوانين والأنظمة والتعاقدات التي تمت في هذا الجانب.