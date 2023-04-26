أردوغان يترنح صحياً وانتخابياً.. قطع مقابلة تلفزيونية مباشرة بسبب إصابته بوعكة حادة، وبدا مُتعباً وعيناه تدمعان/ فيديو
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جرينتش+2 12:49
أردوغان يترنح صحياً وانتخابياً.. قطع مقابلة تلفزيونية مباشرة بسبب إصابته بوعكة حادة، وبدا مُتعباً وعيناه تدمعان/ فيديو
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