مدفيديف مُحذّراً: الولايات المتحدة تخطط لتقسيم روسيا، بينما العالم مضطرب ومن المحتمل جدا أن يكون على شفا حرب عالمية جديدة
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جرينتش+2 04:53
حبس 3 أشخاص 5 سنوات بعد ثبوت غسلهم ربع مليون دينار
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