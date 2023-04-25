مدفيديف مُحذّراً: أمريكا تخطط لتقسيم روسيا بالعالم مضطرب ومن المحتمل جدا أن يكون على شفا حرب عالمية جديدة
أهم العناوين
جرينتش+2 04:53
“الوحدات” يتمسك باستضافة مبارياته البيتية في ملعب الملك عبدالله الثاني
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني