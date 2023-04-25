السفير الأردني في تل أبيب يزور النائب عماد العدوان، ويؤكد انه بصحة جيدة ولم يتعرض لأية ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً

قام السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي يرافقه القنصل في السفارة، اليومالثلاثاء، بزيارة النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي، إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأية ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة.

وأضاف المجالي، أن السفير الأردني تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان عن ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية.

وقد جاءت هذه الزيارة في سياق الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوقوف على حيثيات القضية، وضمان ظروف توقيف وإجراءات تحقيق منسجمة مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق النائب كاملة والعمل على معالجة الموضوع.