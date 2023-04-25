مدفيديف مُحذّراً: أمريكا تخطط لتقسيم روسيا بالعالم مضطرب ومن المحتمل جدا أن يكون على شفا حرب عالمية جديدة
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جرينتش+2 04:53
السفير الأردني في تل أبيب يزور النائب عماد العدوان، ويؤكد انه بصحة جيدة ولم يتعرض لأية ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً
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