أجواء ربيعية معتدلة الحرارة بأغلب المناطق اليوم الثلاثاء وغدا وبعده

تبقى الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، اليوم الثلاثاء، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية تكون الأجواء باردة في معظم المناطق ليلا، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وغدا الأربعاء، تبقى الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الخميس، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.