محاولات إسرائيلية لرعاية اتفاق مصالحة بين “المطبّعين” البرهان وحميدتي

القدس – قالت إسرائيل، اليوم الاثنين، إنها اقترحت استضافة محادثات بين قائدي طرفي الصراع السوداني لوقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين في بيان “منذ اندلاع القتال في البلاد، تعمل إسرائيل عبر قنوات مختلفة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتقدم الذي جرى إحرازه خلال الأيام القليلة الماضية في المحادثات مع الجانبين واعد جدا”.

وبحسب المراسل السياسي الإسرائيلي، باراك رافيد، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي وجه، بمساعدة جهاز الموساد، دعوات لعبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة، ومحمد دقلو “حميدتي”، لقمة مصالحة في تل أبيب.

وأشار إلى أن الأطراف السودانية تنظر بإيجابية لهذه الخطوة التي تدعمها الإدارة الأميركية ودول أخرى في المنطقة.