لقاء جديد بين وزراء الدفاع التركي والسوري والإيراني والروسي

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، أنه تم الإعداد لعقد اجتماع بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري وإيران غدا الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء “الأناضول”.

وأوضح أكار، في تصريح صحفي، أن الاجتماع الثلاثي الذي جرى يوم 28 ديسمبر بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري، قد تمخض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات.

وأضاف أن الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه الاجتماعات.

وأكد أن تركيا تبذل وستواصل بذل ما بوسعها من أجل السلام في المنطقة.

و جدد أكار تأكيده على أن تركيا ستواصل “مطاردة الإرهابيين” بكل حزم، في إشارة إلى قوات سوريا الديمراطية التي تعتبرها أنقرة فرعا لمنظمة “حزب العمال الكردستاني” المحظورة.

وعن اللاجئين السوريين في تركيا، قال: “لا نرغب في موجة لجوء جديدة، ونهدف لتوفير الظروف الملائمة لعودة السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم”.