هرتسوغ يدبّ الصوت مُحذراً من "تهديد وجودي" لإسرائيل، جراء تفاقم الصراعات داخلها، وتدهور علاقاتها مع يهود الخارج
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لقاء جديد بين وزراء الدفاع التركي والسوري والإيراني والروسي
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