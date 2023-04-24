إصابة 8 إسرائيليين في عملية دهس بالقدس، اليوم الاثنين، واستشهاد المنفذ حاتم نجمة الذي تنكر في زي يهودي/ فيديو
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الحرب الدينية على المقدسات.. وللقدس كلمة الفصل الحاســـمة
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