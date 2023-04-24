استعدادات اردنية لرحلة إجلاء جديدة من السودان غدا الثلاثاء

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الاثنين، عن استعدادها لرحلة إجلاء جديدة من السودان تشمل أردنيين، وفقا للناطق باسم الوزارة، السفير سنان المجالي.

ورجح المجالي، إتمام الترتيبات المتعلقة بالرحلة الجديدة لإجلاء الأردنيين غدا الثلاثاء؛ حيث تعمل الوزارة بوتيرة متسارعة لايجاد حلول لنقل أبناء الجالية الأردنية.

وقال، لـ “المملكة”، إنّ العمل جارٍ لأخذ الاحتياطات كافة؛ لإنجاح عملية الإجلاء بآمان وسلامة.

وبين أن وزارة الخارجية ما زالت تحصر أعداد الأردنيين في السودان الراغبين بالعودة.

وأكّد المجالي، أن بعض الأردنيين المقيمين في السودان أبدوا رغبة مطلقة بالبقاء هناك.

ودعا الأردنيين للتواصل مع السفارة الأردنية في السودان، أو مركز العمليات في الوزارة؛ لضمان عودتهم للأردن، مطالبا باستغلال أي فرصة لتوقف إطلاق النار للمغادرة، والتواصل في الوقت الذي توجد فيه صعوبة في الاتصالات حاليا في السودان.