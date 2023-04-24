أستشهاد الشاب سليمان عايش برصاص قوات العدو، صباح اليوم الاثنين، خلال مواجهات في مخيم عقبة جبر بأريحا

أريحا – استُشهد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الاثنين، خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر، بمدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وقال محافظ أريحا، جهاد أبو العسل، في تصريح إذاعي، إن الشاب سليمان عايش، استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر، مؤكدا أن جثمانه محتجز لدى الاحتلال.

وبحسب المحافظ، فإن قوات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد عايش.

ووقد شهد المخيم مواجهات عنيفة، أصيب على إثرها ثلاثة شبان، فيما اقتحمت قوات الاحتلال عدد من المنازل التي قامت بتفتيشها بشكل دقيق والعبث بمحتوياتها وإخضاع سكانها لتحقيق ميداني.

كما اعتقلت تلك القوات من المخيم، إبراهيم الحبش، حسام فرج.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم، مخيم عقبة جبر، وانتشرت في أزقته، واعتلت أسطح بعض منازله، وسط اندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، تجاه المواطنين ومنازلهم.

وباستشهاد الشاب عايش، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى99 شهيداً، بينهم 6 شهداء منذ بداية أبريل/ نيسان الجاري.

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