استطلاع: نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل كيانهم سيكون “أسوأ” .. هرتسوغ: هذه اخطر ازمة منذ قيام الدولة

أظهر استطلاع للرأي، امس السبت، أن قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل إسرائيل سيكون “أسوأ” خلال الأعوام المقبلة.

وقد شارك في الاستطلاع الذي أجراه معهد (كانتر) المستقل ونشرته الإذاعة العبرية امس حوالي 553 رجلا وامرأة تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.

وأظهر الاستطلاع أن 48 بالمائة من الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل إسرائيل سيكون “أسوأ” في السنوات القادمة، فيما اعتقد 20 بالمائة أن الوضع سيكون “أفضل”، كما أن 19 بالمائة يرون أنه لن يكون هناك تغيير، فيما أجاب 13 بالمائة أنهم لا يعرفون.

وتعاني إسرائيل من خلافات حول خطة تعديلات قضائية دفعت بها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتشددة في يناير الماضي وأدت إلى خروج مئات الآلاف من المعارضين إلى الشوارع في احتجاجات رافضة، قبل أن يجمد نتنياهو في أواخر مارس الخطة من أجل التفاوض مع المعارضة.

وقد تجددت التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة التعديلات القضائية مساء اليوم للأسبوع الـ16 على التوالي.

وقالت الإذاعة العبرية العامة، إن عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع في تل أبيب وحيفا وبئر السبع وغيرها من المدن، للاحتجاج على الخطة.

ويرى نتنياهو وحلفاؤه أن التعديلات القضائية التي تدعمها حكومته مهمة من أجل خلق توازن بين السلطات الثلاث في إسرائيل، فيما يقول المعارضون أن الخطة تهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وتركيز السلطة في يد نتنياهو، وفقا لوكالة “شينخوا”.

كما تشهد إسرائيل توترا مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرق مدينة القدس، حيث قتل 19 شخصا في إسرائيل في هجمات نفذها فلسطينيون منذ بداية العام الجاري.

هرتسوغ: هذه أخطر أزمة داخلية في تاريخ البلاد

ويعتقد رئيس دولة اسرائيل، يتسحاك هرتسوغ أن الأزمة الحالية هي الأخطر في تاريخ البلاد، ويدعو إلى” الوقوف معًا” في يوم ذكرى ضحابا معارك اسرائيل.

فقد وصف هرتسوغ، في مقابلة خاصة مع يديعوت احرونوت، الصراع المحيط بمخطط الأصلاح القضائي بانه “اخطر ازمة داخلية منذ قيام الدولة، وهي ازمة تطال العديد من القطاعات”.

وأضاف يقول” أن الاتصالات من أجل الحل قد فشلت، ولن أخجل من الكشف عمن أعتقد أنه مذنب “.

وكشف عن رفضه عرضا بالاستقالة من منصبه، وسط الترويج للتشريعات والاحتجاجات ضدها، وقال “أنا أحظى بثقة كبيرة في الجمهور من جميع فئات الشعب، وقد تلقيت اقتراحات مختلفة بخصوص هذا الموضوع وكان منها هذا الاقتراح أيضًا. وقد رفضته فهو لا يبدو أنه صائب على الإطلاق “.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن المستشارة القضائية للحكومة ، غالي بيهاريف ميارا، أخطأن بعدم السماح لنتنياهو بالتدخل في مخطط اصلاح القضاء، أجاب الرئيس: “اعتقدت أنه من الصواب أن يتدخل نتنياهو، هو رئيس الوزراء، رئيس السلطة التنفيذية. بعد ذلك جاءت الآراء والأحكام، ولم أعد أتدخل “.

هذا وقد نزل عشرات آلاف الإسرائيليين مجددا إلى شوارع تل أبيب، مساء امس السبت، احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فيما يعتبره منتقدوه مخالفا لأسس الديموقراطية.

ويتظاهر الإسرائيليون للأسبوع السادس عشر على التوالي احتجاجا على المشروع.

وتشكل تظاهرة تل أبيب أكبر تجمع في البلاد حيث ضمت عشرات آلاف المشاركين على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس في المكان.