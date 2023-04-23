استطلاع: نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل كيانهم سيكون "أسوأ" .. هرتسوغ: هذه اخطر ازمة منذ قيام الدولة
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إغلاق مطعم وسوبر ماركت بمحافظة اربد لمخالفة الشروط الصحية
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