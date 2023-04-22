الفاتيكان يشهد بالحق، ويعلن ان الغرب قد سار على الطريق الخطأ، وانه يتحمل مسؤولية زعزعة الأستقرار بالشرق الأوسط
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جرينتش+2 03:51
لأنه مقهور جداً من تفاهمهما واستئناف علاقاتهما الدبلوماسية.. نتنياهو يستميت للدس بين السعودية وإيران
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