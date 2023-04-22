عمرو دياب يطلق أغنية “الحفلة” أول أيام عيد الفطر/ فيديو

أهدى المطرب المصري، عمرو دياب جمهوره أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “الحفلة”، بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

فقد شارك عمرو دياب جمهوره عبر حسابه في إنستغرام، بمقطع من أغنيته الجديدة التي طرحها عبر جميع منصات الاستماع في الوطن العربي، وعلّق قائلا: “اسمعوا أغنية عمرو دياب الجديدة الحفلة”.

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق ولحن وتوزيع محمد قماح.. وتقول كلمات الأغنية: “أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة ازاي. ودقة طبلة ولعب الناي. كله بيرقص وبيغني. كله قايل للهم باي باي. شوف السمرا دي عاملة ازاي. ولا البيضا ان مش فتاي. احلى بنات في الكون حواليا. تقولش بقيت سلطان بروناي”.

وقد شهدت الأونة الأخيرة نجاحا كبيرا لـ”الهضبة” بأعماله الغنائية، التي طرحها، ومنها “بطمن عليك” التي تعاون فيها مع عزيز الشافعي، وأحمد إبراهيم، وأمير محروس.

كذلك حققت أغنيته “ما تيجي نفك”، ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، و”يوتيوب”، وهي من توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وقد تصدر عمرو دياب قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال موسم رمضان، بأكثر من مشاركة له بالحملات الدعائية، منها أغنيتا “تعالى” و”شكراً” وغيرهما من الأعمال الناجحة.

يذكر أن الهضبة، يستعد لإحياء مجموعة من الحفلات خلال الفترة القادمة، حيث يحيي حفلا بالغردقة يوم الـ 23 من أبريل الجاري، ثم يحيي حفلا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الـ28 من الشهر ذاته، بالإضافة إلى حفل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم الـ 12 من مايو القادم.

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