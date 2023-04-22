ضمن حربها الاقتصادية على شركات الصرافة.. إسرائيل تزعم مصادرة نصف مليون شيكل لحركة حماس في غزة

ترجمة خاصة بـ “القدس” دوت كوم

ذكر موقع واي نت العبري، مساء امس الجمعة، أن ما يسمى مكتب “مكافحة الإرهاب” للشؤون الاقتصادية في مكتب وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، صادر أموالًا تصل بأكثر من نصف مليون شيكل من العملات الرقمية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه تم الاستيلاء على أكثر من 80 حسابًا رقميًا لشركات صرافة تعمل لخدمة حركة حماس في قطاع غزة، منها مكتب دبي للصرافة، وشركة التضامن، وشركة الوفاق.

وأشار إلى أن تلك الشركات تقوم بغسيل الأموال وتحويلها لصالح حركة حماس بغزة، مشيرًا إلى أن تلك الأموال تم تحويلها إلى الخزينة الإسرائيلية بعد الاستيلاء عليها.

ويقول الموقع، إنه على الرغم من أن هذا ليس مبلغًا كبيرًا، إلا أنه يشير لتوسيع الحرب الاقتصادية على مؤسسات الصرافة بما في ذلك في دول متفرقة لها علاقات بصرافين مرتبطين بحركة حماس في غزة.