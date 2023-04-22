سلمى الخضراء الجيوسي أكبر من درعٍ ومن طباعة ديوان

الفاتيكان يشهد بالحق، ويعلن ان الغرب قد سار على الطريق الخطأ، وانه يتحمل مسؤولية زعزعة الأستقرار بالشرق الأوسط
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