رؤساء الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب ينعون رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران الذي انتقل الى رحمته تعالى اليوم السبت
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جرينتش+2 01:03
تفاصيل مقتل امرأة على يد ابن زوجها والقاء جثتها في بئر
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