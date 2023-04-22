تفاصيل مقتل امرأة على يد ابن زوجها والقاء جثتها في بئر

باشر مدعي عام الجنايات الكبرى، القاضي عماد الغويري التحقيق بقضية مقتل سيدة على يد ابن زوجها بخمس طعنات قاتلة، مساء امس الخميس في اربد.

وقد وجه المدعي العام تهمة القتل العمد للشاب العشريني الذي تقرر توقيفه 15 يوما على ذمة القضية قابلة للتجديد.

وقال مصدر مقرب من التحقيق ان الشاب القاتل قام بطعن زوجة ابيه بسكين مطبخ، ثم قام باخفاء جثتها داخل بئر ماء في منزل والده.

وبحسب المصدر، فإن والدة الشاب المتهم كانت قد توفيت قبل سنة و4 اشهر، وبقي الشاب يعيش في كنف ابيه المصاب بمرض السرطان، إلا أنه تزوج بعد مرور الفترة المذكوره.

وبحسب المصدر فان الشاب المتهم قد افاد، خلال استجوابه، بان خلافا وقع بينه وبين زوجة أبيه المغدورة، وعلى إثر ذلك قام بقتلها.

وقال المصدر: في يوم الجريمة كان والد الشاب المتهم نائما، وباب غرفته مغلقا، ولم يتمكن من سماع صوت صراخ المغدورة خلال طعنها، وعندما استيقظ من نومه شاهد بقع دم على الأرض امتدت حتى بئر الماء.

وكشف المصدر، أثناء ذلك ورد اتصالا لوالد الشاب القاتل من قبل زوج ابنته (نسيبه) يبلغه بأن ابنه قام بقتل زوجته وألقى بجثتها داخل بئر ماء أرضي، كما قام بتسليم نفسه للمركز الأمني.