تهاني الأحباء والأصدقاء لـ”المجـد” بعيد الفطر السعيد

كعادتهم دوماً، تفضل اصدقاء واحباء “المجد” بأزجاء التهاني والتبريكات لأسرتها الصغيرة في كل المناسبات والأعياد الدينية والقومية، وبمناسبة عيد الفطر السعيد تفضلت كوكبة منهم – مشكورة – بالتهنئة الأخوية، مقرونة بالدعاء الى المولى عز وجل ان يمنّ على أمة العرب بالتوفيق والأنتصار.

وفيما يلي ثبت بأسمائهم الكريمة وفق ورودها: الدكتور موسى الحمداني – لندن، والمحامي فايز شخاترة – عمان، وقيادة حزب الوحدة الشعبية – عمان، والزميل عبد الهادي راجي المجالي – عمان، والاخ عبد الهادي الراجح – العقبة، والزميل سالم علي ذياب – عمان، والزميل جمال علوي – عمان، والاستاذ محمد غنيمات – الزرقاء، والاستاذ محمد امين زينون – عجلون، والاستاذ ماهر ابو غنام – عمان، والمهندس أحمد أبو صبيح – عمان، والصديق سامي أبو طويلة – معان، والدكتور عدلي هواري – لندن، والمحامي وميض حسين مجلي – عمان، والاخ حهاد علي ذياب – الشوبك…