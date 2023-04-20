تبادل التهاني بعيد الفطر بين الملك والرئيس الأسد

دمشق- سانا

تلقى الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، المزيد من برقيات التهنئة من ملوك وقادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لعيد الجلاء، تقدموا خلالها بأحر التهاني والتمنيات للسوريين بمزيد من الاستقرار والتقدم.

فقد تلقى الرئيس الأسد برقيات من جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وجلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، والرئيس دانييل أورتيغا رئيس نيكارغوا والسيدة روزاريو موريللو نائب رئيس نيكاراغوا، والرئيس فو فان ثيونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.

كما تلقى الرئيس الأسد برقية تهنئة من السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.