كل عام والأمة العربية والأسلامية بخير.. الأردن وعدة دول عربية وإسلامية تعلن غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
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القوات المسلحة : العثور على جثمان الملازم أول الشقيرات
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