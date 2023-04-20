اعتقال قاتل شاب طعناً في مخيم عزمي المفتي بمنطقة إربد

اربد – القى العاملون في مديرية شرطة اربد، اليوم الخميس، القبض على شاب ثلاثيني قام بقتل عشريني داخل منزل في مخيم الشهيد عزمي المفتي، وفق مصدر امني.

وقال المصدر إن بلاغا ورد الى عمليات شرطة اربد بوجود شخص مطعون داخل منزل في مخيم عزمي المفتي.

واضاف المصدر انه على الفور تم التحرك الى الموقع، وتبين وجود شاب يبلغ من العمر 29 عاما ملقى على الارض ومطعون في منطقة الصدر.

وبين انه بعد البحث والتحري تم ضبط القاتل ويبلغ من العمر 39 عاما، وبعد التحقيق اعترف بجريمته على اثر خلافات سابقة.

واشار المصدر إلى انه قد تم اخلاء الجثة الى قسم الطب الشرعي في مستشفى بديعة، حيث تبين سبب الوفاة بانه طعن نافذ في منطقة الصدر الى الرئتين.