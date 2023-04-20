قاضٍ تونسي يأمر، اليوم الخميس، بسجن زعيم حزب النهضة المعارض، راشد الغنوشي بتهمة "التآمر على أمن الدولة"
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جرينتش+2 12:25
اشتباكات مسلحة مع قوات العدو، اليوم الخميس، لدى تنفيذها حملة اعتقالات في عدد من مدن الضفة المحتلة/ فيديو
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