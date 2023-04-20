اشتباكات مسلحة مع قوات العدو، اليوم الخميس، لدى تنفيذها حملة اعتقالات في عدد من مدن الضفة المحتلة/ فيديو

اندلعت، فجر اليوم الخميس، اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين، وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مقاومين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق طولكرم، وأطلقوا نيران كثيفة صوبها، وذلك خلال اقتحامها منزل النائب فتحي قرعاوي واعتقال نجله حازم وتحطيم ممتلكات العائلة وتدمير مركبتين تعودان للأسيرين حمزة وبراء فتحي قرعاوي.

بدورها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول إصابتين برصاص الاحتلال الحي في الأطراف إلى مستشفى طولكرم الحكومي.

وقد أعلنت مجموعة الرد السريع – كتيبة طولكرم أن مقاتليها استهدفوا وحدة راجلة لقوات الاحتلال على شارع نابلس مخيم طولكرم مؤكدين وقوع إصابات في صفوف الجنود.

وفي ذات السياق، تصدى مقاومون فلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال بلدة عارورة في رام الله، ونُشرت مقاطع فيديو تظهر سماع دوي إطلاق نار خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد الزغيبي عقب اقتحام منزله في بلدة كفردان غرب جنين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال قرب دوار فرعون غرب المدينة.

واعتقلت قوات الإحتلال، اليوم الخميس، صحفيا ونجله، و5 فلسطينيين آخرين من مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإن القوات الإسرائيلية اعتقلت الصحفي أسامة العيسة (60 عاما) ونجله جمال (26 عاما).

وأوضحت أن عملية الاعتقال شملت 5 مواطنين فلسطينيين آخرين، هم: عدي فتحي عياد (32 عاما)، فادي علي عياد (30 عاما)، محمد علي مصلح (19 عاما)، أحمد أسعد الصيفي (26 عاما)، محمد وهيب الحيح (27 عاما).

وأشارت إلى أن الاعتقال جاء عقب تنفيذ القوات الإسرائيلية عملية دهم لمنازل المعتقلين وتفتيشها.

وقالت الوكالة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قامت أيضا بحملة مداهمة لمنزل “المواطن عثمان زغول في قرية حوسان غرب بيت لحم، واستولت على جميع الأجهزة الخلوية لقاطنيه”.

ويشهد مخيم الدهيشة مواجهات منذ منتصف يناير/ كانون الأول الماضي، بعد محاولة اقتحامه من قبل قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي، حيث أطلق الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشباب، ما أدى وقتها إلى إصابة طفل برصاصة في رأسه، وأعلن عن مقتله في وقت لاحق.

وفي محافظة القدس، اندلعت مواجهات أخرى في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز من قبل تلك القوات، بينما اقتحمت قوات أخرى حي رأس شحادة في مخيم شعفاط.

وفي وقت سابق من مساء أمس، استهدف مقاومون مستوطنة شاكيد غرب جنين بوابل كثيف من الرصاص الحي، كما استهدفوا قوات الاحتلال في محيط جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وتعرضت حافلة تابعة للمستوطنين، مساء امس الأربعاء، لإطلاق نار قرب حاجز زعترة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة ما أدى لإصابتها بأضرار.

وقال موقع “0404” إن سائق حافلة أفاد بإطلاق النار عليه أثناء مروره قرب حاجز زعترة.

وأضاف أن قوات الجيش بدأت عملية مسح وتحقيق في الحادث بعدما تأكد إصابة الحافلة بالرصاص.

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اطلاق نار على حاجز لجيش الاحتلال والمستوطنين pic.twitter.com/2SlSdcciIO — amad أمد للإعلام (@MediaAmad) April 19, 2023