إطلاق سراح الفنان المغربي سعد لمجرد اليوم الخميس مؤقتاً

غادر الفنان المغربي سعد لمجرد السجن، اليوم الخميس، بموجب إطلاق سراح مؤقت، وفق ما أعلنه والده الفنان البشير عبدو.

وكشف البشير عبدو، في تصريح لصحيفة “هسبريس” المغربية، أن سعد لمجرد سيغادر السجن بسراح مؤقت، و”سيعود لأحضان عائلته قبل عيد الفطر”.

وأبدى عبدو سعادته البالغة بعودة ابنه، موجها الشكر الكبير للجمهور المغربي والعربي على رسائل الحب والدعم التي كان يتلقاها منه طيلة الفترة الماضية.

وكان سعد لمجرد يقبع داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن أدانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية وحكمت عليه بست سنوات، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية.

واستأنف سعد لمجرد في الـ 28 من فبراير الماضي، الحكم الصادر بحقه بالسجن ست سنوات، وفق ما أكده محامياه تييري هيرتسوغ وجان مارك فيديدا.

وقال المحاميان، إنه نظرا لتأكيدهما على براءة سعد لمجرد، فقد قدما استئنافا على الحكم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وانتقد المحامي جان مارك فيديدا، الحكم قبل أيام، قائلا: إنه صدر دون أي دليل مادي أو عنصر طبي.

وأوضح فيديدا، أن الشابة الفرنسية لورا بريول روت قصة اغتصابها في الفندق، بينما سعد لمجرد روى قصة المشادة بينهما، كاشفا أنه من الممكن أن تلغي محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر بحق النجم المغربي.

ولفت في تصريحاته: “مجريات الأمور أوضحت بأن سعد لمجرد، يحترم النساء كثيرا، والأشخاص الذين يتابعونه طول الوقت، وأظهر مراراً بأنه شخص غير عنيف، وأن الخبراء أظهروا بأن سعد لمجرد لم يتأثر بأي مرض نفسي، والمقربون من سعد يعتبرون أن الأدلة غير مثبتة”.

وأكد فيديدا: “عدم وجود دليل مادي من قبل الخبراء يثبت بأن رواية الشابة حقيقية، ومن هنا يتضح أن هذه الشابة عندما قررت أن تأتي إلى شقته أو غرفته في الساعة السابعة صباحاً، بأن نيتها أن تكون علاقة حميمة/ عاطفية مع سعد لمجرد، وهذه هي الرواية الحقيقية التي ندافع عنها”.

يشار إلى أن محكمة الجنايات في باريس، أعلنت بأنها “مقتنعة بالاغتصاب الذي وصفته بشكل دائم ودقيق الشابة الفرنسية لورا بريول”. وعلى إثر قرار الحكم تمّ اعتقال سعد لمجرد على الفور من قاعة المحكمة.