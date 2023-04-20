كل عام والأمة العربية والأسلامية بخير.. الأردن وعدة دول عربية وإسلامية تعلن غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
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إشكالات وملابسات الإعلان عن الدولة الفلسطينية المستقلة
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