أجواء معتدلة جراء تأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة اليوم وغدًا

تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة نسبياً حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية؛ ولتصبح الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في بقية المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

أما السبت، فترتفع درجات الحرارة قليلاً لتعود وتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأحد، ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجياً مع ساعات المساء تتكاثر كميات الغيوم لتصبح الاجواء غائمة جزئياً.

ويتوقع في ساعات المساء سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أماكن مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 19 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 7، وفي مرتفعات الشراة 19 – 6، وفي مناطق البادية 25 – 10، وفي مناطق السهول 22 – 8، وفي الأغوار الشمالية 31 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 22، وفي البحر الميت 32 – 21، وفي خليج العقبة 33 – 23 درجة مئوية.

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