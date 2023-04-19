مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. تقهقر الليرة التركية الى أدنى مستوياتها، وبما قد يؤدي الى سقوط الطاغية أردوغان
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جرينتش+2 02:19
مصادرة مركبة وإطلاق نار في قباطية.. العدو ينفذ حملة دهم واعتقالات بالضفة
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