البرقاوي يكشف كواليس المشهد الأخير من مسلسل “الزند”/ فيديو

أعلن المخرج السوري سامر البرقاوي انتهاء تصوير مسلسل “الزند” الذي ما زال يُعرض ضمن دراما رمضان الحالي.

فقد شارك البرقاوي عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” مقطع فيديو أظهر من خلاله أجواء كواليس التصوير المشهد الأخير من مسلسل “الزند”، حيث تبين وقوع مواجهة بين الفنان تيم حسن الذي يؤدي دور “عاصي الزند”، والفنان “جابر جوخدار” بشخصية “محمود آغا”.

وبمجرد انتهاء تصوير المشهد الأخير، انطلقت الزغاريد من فريق العمل، معربين عن سعادتهم بانتهاء المسلسل، فيما علق المخرج السوري على الفيديو بالقول: “تم بعون الله تصوير آخر مشاهد من مسلسل الزند”.

وقد تفاعل عدد كبير من الفنانين والمشاهير مع المنشور، مباركين لفريق العمل بانتهاء تصوير المسلسل، و متمنين لهم النجاح الدائم، بينهم جيني إسبر، وأيمن عبد السلام، ولقاء سويدان، ورنا شميس، وجابر جوخدار، ونانسي خوري التي علقت: “ألف ألف مبروك، يعطيكون العافية عكل الجهد والتعب، كل الحب لكل فريق العمل الرائع”.

كما انهالت التعليقات من قبل المتابعين الذين أعربوا عن حماستهم لمعرفة ما الذي سيجري خلال الحلقات المقبلة، مشيدين بفكرة المسلسل وبأداء أبطاله، فعلق أحدهم: “حمستونا لنعرف شو رح يصير، مسلسل كامل كفكرة وإداء وتشويق، أبدعتو عنجد”، وعلق آخر: “يعطيكم العافية، أروع وأجمل عمل في الباقة الرمضانية”.

وتمنى بعض المتابعين أن يتم إنتاج جزء آخر من المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل، نظرا للنجاح الذي حققه، فكتبت متابعة: “بدنا جزء تاني للسنة الجاية، عشنا معكم وبين شخصياتكم وتعودنا عليكم، في حماس كبير لاخر حلقة”.

ومسلسل “الزند” دراما تاريخية سورية، تدور أحداثه حول شاب يدعى عاصي يواجه أكبر تحدٍّ في حياته بعد عودته من الخدمة العسكرية، ليجد نفسه وسط مؤامرات خطيرة أطرافها شخصيات ذات سلطة في ولاية الشام، قبيل الحرب العالمية الأولى.

ويشهد المسلسل العديد من التحديات في إطار اجتماعي سياسي تشويقي، ويشارك في بطولته: تيم حسن، ودانا مارديني، زمنى واصف، وفايز قزق، وأنس طيارة.

والعمل من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر برقاوي، وإنتاج شركة الصباح.

وكان مسلسل “الزند” قد حظي منذ بداية عرضه بإشادة واسعة من قبل نجوم الوسط الفني، حيث تغنى معظمهم بالفكرة التي يطرحها العمل بشكل عام، وبأداء الفنان تيم حسن بشكل خاص.

فقد وجه الفنان عاصي الحلاني المديح لصناع العمل، معربا عن إعجابه بأداء الفنان تيم حسن، حيث وصفه “بالمبدع والمبتكر”، نظرا لقدرته على الخروج عن المألوف.

وكان الفنان السوري أحمد الأحمد قد أعرب عن فخره بمسلسل “الزند”، قائلا: “كل الفخر العملاق المبدع تيم، كل الفخر المبدع سامر، كل الفخر الرائع عمر أبو سعدة و الممثلين الرائعين والفنيين الرائعين، كل الفخر المبدع آري جان والمغنين ومصممي الملابس والديكور والكومبارس والجميع الجميع وكل من ساهم في هذه الرائعة”.

أما الفنان سامر إسماعيل، فقال في تعليق له: “تحية لجميع النجوم والقائمين على مسلسل الزند ومبروك على النجاح المستحق في رمضان أتابع العمل وسعيد بالزملاء تيم حسن، أنس طيارة، مجد فضة، فرزدق ديوب، نانسي خوري، دانا مارديني، ريهام قصار وجابر جوخدار.. الدراما السورية بخير”.

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