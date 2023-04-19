بعد الأنفتاح العربي على دمشق.. عملاء أمريكا في "الإدارة الذاتية الكردية" يستجدون التفاوض مع الحكومة السورية
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البرقاوي يكشف كواليس المشهد الأخير من مسلسل “الزند”/ فيديو
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