مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. تقهقر الليرة التركية الى أدنى مستوياتها، وبما قد يؤدي الى سقوط الطاغية أردوغان
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جرينتش+2 02:18
الأمن العام يوضّح تفاصيل مخالفات مركبة في الكرك
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