الأمن العام يوضّح تفاصيل مخالفات مركبة في الكرك

أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل مخالفة المركبة التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنْ قام سائقها بإلقائها بالوادي.

واكد أنّ سائق المركبة أوقفها بشكل مخالف ومعيق لحركة السير ورفض تحريكها بحجة أنّه يقوم بالتبضّع رغم الطلب منه لأكثر من مرة من قبل رقيب السير.

وتابع أنه وعند طلب وثائق المركبة، تبيّن انتهاء رخصة الاقتناء لأكثر من ثمانية أشهر، اضافة الى انتهاء رخصة القيادة للسائق منذ حوالي عام ونصف، وارتكابه مخالفة تغيير لون المركبة خلافا للونها الموثّق لدى ادارة الترخيص دون توثيق ذلك.

وشدّد الناطق الاعلامي على أنّ المخالفات المسجّلة كافة بحق السائق مُحقّة ووفق أحكام القانون؛ لا سيّما أنّ المخالفات لا يمكن وتحت أيّ ظرف التغاضي عنها ووجب على رقيب السير تطبيق القانون وفق ما يحتّمه عليه واجبه، مشيراً إلى أنّ القانون يطبّق على الجميع دون تمييز بين شخص وآخر.

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