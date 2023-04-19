استمرار عمليات البحث والتفتيش عن الملازم المثنى الشقيرات



عمان – صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن علميات البحث والتفتيش عن الملازم/1 المثنى مفلح الشقيرات من إحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، ما زالت جارية ومستمرة والذي تعرض الأسبوع الماضي للانجراف بالسيول المفاجئة داخل الآلية العسكرية التي اقلته أثناء تأدية الواجب الرسمي في منطقة وادي عربة.

وأضاف المصدر أن القيادة العامة للقوات المسلحة سخرت كافة الإمكانيات والقدرات الممكنة والمتواصلة من خلال مجموعات بحث وإنقاذ مسندة بطائرات من سلاح الجو الملكي وفرق الدفاع المدني المتخصصة، إضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة والوسائل التقنية الحديثة وبالتنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية لتكثيف عمليات البحث والتفتيش دون انقطاع لحين العثور على ملازم/1 شقيرات.

وأشار المصدر أنه وبسبب الظروف الجوية التي سادت على مدار الأسبوع الماضي من أمطار وسيول وما خلفته من نقل للأتربة والصخور بكميات كبيرة والتي تسببت في تغيير معالم المنطقة، إضافة إلى تشكّل برك مائية نتجت عن مياه الأمطار الكثيفة في تلك المناطق وأدت إلى انجراف التربة وتراكمها في مناطق مختلفة ولعمق يصل إلى عدة أمتار، مما صعب من مهمة علميات البحث والتفتيش، مؤكداً أن العمل جارٍ على توسيع نطاق البحث وتكثيف وتعزيز الجهود المبذولة في البحث عن الملازم/1 شقيرات.

وإذ تؤكد القيادة العامة أنها ستقوم بتزويد المعلومات حال ورودها أولاً بأول، بعد التأكد من تطورات الأحداث على الأرض، فانها تجدد التاكيد أن القوات المسلحة الأردنية هي المصدر الوحيد للأخبار المتعلقة بها.