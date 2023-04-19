اجواء دافئة اليوم الاربعاء ورطبة معتدلة غدًا وبعده

عمان – يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اقصى شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الخميس، بكتلة هوائية رطبة نسبيا قادمة من شرق البحر المتوسط مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة السرعة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح الاجواء معتدلة واكثر رطوبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شرق المملكة.

وتكون الاجواء بعد غد الجمعة لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 19 درجة مئوية، غرب عمان 28 – 17، المرتفعات الشمالية 26 – 18، مرتفعات الشراة 27 – 16، مناطق البادية 33 – 19، مناطق السهول 31 – 18، الأغوار الشمالية 37 – 24، الأغوار الجنوبية 39 – 26، البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية.