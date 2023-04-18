وزارة الأوقاف تعلن موعد وأماكن مصليات العيد في المملكة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية موعد صلاة عيد الفطر عند الساعة 7:00 من صباح أول أيام العيد في المصليات في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة لإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها خطبتا وصلاة الجمعة.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها مساء اليوم الإثنين أن مصلى العيد الرئيس سيكون في المدينة الرياضية في العاصمة عمّان – بوابة رقم (3)، مشيرة إلى أنه بالإمكان الاطلاع على أماكن المصليات العامة لصلاة العيد وأسماء الخطباء في مناطق المملكة كافة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأماكن المصليات العامة لصلاة العيد وأسماء الخطباء في جميع مناطق المملكة منشورة على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)

https://www.awqaf.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_2023%D9%85.pdf