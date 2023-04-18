الأسد يرحب باستئناف العلاقات مع السعودية، وأبن فرحان يؤكد ضرورة عودة دور سوريا عربياً واقليمياً بأفضل مما كان
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جرينتش+2 08:18
في أحدث استطلاع للانتخابات الرئاسية التركية.. زعيم المعارصة كليجدار أوغلو يتفوق على إردوغان بنسبة مُريحة
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