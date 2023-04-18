في أحدث استطلاع للانتخابات الرئاسية التركية.. زعيم المعارصة كليجدار أوغلو يتفوق على إردوغان بنسبة مُريحة

شارك مركز “أكسوي” للأبحاث نتائج الاستطلاع الأخير للانتخابات الرئاسية التركية المرتقبة، عبر طرحه تساؤل: “أي مرشح ستصوت له في الانتخابات الرئاسية؟”.

ووفقاً لذلك، ففي حالة انتقال الانتخابات إلى الجولة الثانية، يتقدم المرشح الرئاسي كمال كليجدار أوغلو بنسبة 14.8% على رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب إردوغان.

فقد حصل كليجدار أوغلو على 47.9% من الأصوات، وبلغت نسبة من اختاروا رجب طيب إردوغان 38.4%، فيما حصل محرم إنجه على 9%، وحصل سنان أوغان على 4.8%.

وأظهرت استطلاعات رأي نشرت في آذار/مارس الفائت أنّ مرشح المعارضة كليجدار أوغلو يتقدم على إردوغان بأكثر من 10 نقاط مئوية قبل انتخابات 14 أيار/مايو.

ولا شك في أنّ الزلازل كان لها تأثير في شعبية حزب العدالة والتنمية، إذ ظهر في استطلاع أجرته شركة “Metropoll” أنّ 34.4% من الناس ألقوا باللوم على الحكومة في الخسائر خلال الزلزال، فيما ألقى 26.9% باللوم على المقاولين، ثم البلديات ثالثاً (15.4%).

وقد أشارت صحيفة “فورين بوليسي” الامريكية إلى أن كليجدار أوغلو يواجه عقبتين سيتعين عليه معالجتهما من أجل الفوز، هما قضيتا القومية والرؤية التي يضعها لتركيا، على الرغم من المشكلات الاقتصادية العميقة الحالية.