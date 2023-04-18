درجات الحرارة أعلى من المعدل اليوم الثلاثاء وغدًا

عمان – تكون درجات الحرارة اليوم الثلاثاء اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة خاصة الشرقية والجنوبية الشرقية قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الاجواء يوم غدٍ الأربعاء، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اقصى شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الاجواء اكثر رطوبة ومعتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في جنوب شرق المملكة وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتتأثر المملكة يوم الجمعة بانخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الاجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول ومعتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 17 درجة مئوية، غرب عمان 27 – 15، المرتفعات الشمالية 25 – 15، مرتفعات الشراة 26 – 14، مناطق البادية 31 – 18، مناطق السهول 29 – 17، الأغوار الشمالية 34 – 21، الأغوار الجنوبية 36 – 23، البحر الميت 35 – 22، وفي خليج العقبة 36 – 23 درجة مئوية.