اعتقال 3 شبان ووقوع 8 إصابات برصاص العدو خلال اقتحام مخيم جنين اليوم الثلاثاء/ فيديو

جنين – أصيب 8 مواطنين بالرصاص الحي، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.

وحاصرت العديد من المنازل في المخيم، فيما اندلعت اشتباكات بين شبان وقوات الاحتلال، التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة للمخيم.

وبحسب وزارة الصحة، فإن 6 مواطنين أصيبوا بالأطراف وصلوا مستشفى جنين الحكومي ووصفت جراحهم بالطفيفة، فيما وصل مستشفى ابن سينا التخصصي إصابة أخرى بالأطراف.

كما وأصيب ضابط سيارة إسعاف بشظية في الصدر.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان وصادرت مركبة خلال اقتحامها للمخيم، قبل أن تنسحب منه.

ووفقًا لموقع صحيفة معاريف العبرية، فإن المعتقلين خططوا لتنفيذ عملية خطيرة باستخدام عبوات ناسفة.

وقال فادي جرار مدير مركز اسعاف الحياة : “إن قوات الاحتلال ألقت النار على مركبة إسعاف قرب مدخل المخيم”.