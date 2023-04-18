إطلالات هيفاء وهبي تتصدر الترند في برومو “رمسيس باريس”/ فيديو

تصدر اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي موقع “تويتر”، بعد طرح صناع فيلم “رمسيس باريس” البرومو الترويجي للعمل عبر “يوتيوب”.

وأطلَّت وهبي في البرومو الترويجي بعدة مشاهد ملفتة، ففي بداية الفيديو اعتمدت إطلالة باريسية مؤلفة من فستان أسود مخملي نسَّقته مع فراء باللون الأبيض وقبعة “فيدورا” سوداء وقفازات قصيرة بيضا، وفي الإطلالة الثانية، ظهرت هيفاء بتوب رمادي نسَّقته مع بنطلون لاتكيس وردي، وتزيَّنت بمجموعة من الإكسسوارات الفضية، ولإطلالتها الثالثة، ارتدت فستانًا قصيرًا بطبعة جلد النمر المزيَّن بفراشات خضراء، نسَّقته مع جوارب سوداء شفافة .

وقد شوَقت وهبي متابعيها للفيلم بنشرها صورة لها وهي “تفكر”، أرفقتها بتعليق غامض، كتبت فيه: “اعمل شير”.

على صعيد آخر، طرح صناع العمل الأغنية الدعائية للفيلم التي قدمها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وهي من كلمات وغناء أحمد بهاء.

أحداث فيلم “رمسيس باريس”

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مجموعة من المصريين الذين ينتقلون من رمسيس إلى باريس، ويقررون تشكيل عصابة من أجل سرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، حينها تتوالى الأحداث والمفاجآت المضحكة.

وظهرت وهبي إلى جانب عدد من نجوم الكوميديا من بينهم محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميغني، ومحمود حافظ، كما يشارك في العمل، سميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، و مصطفى البنا، وأحمد كشك وسامى مغاوري.

والعمل من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسي، وتوزيع سينرجى فيلمز.

ومن المقرر طرح العمل بدور العرض السينما في أول أيام عيد الفطر المبارك للجمهور.

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