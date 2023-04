نوال الزغبي ترفض اتهامها بشرب الكحول بحفل إفطار رمضاني/ فيديو

خرجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن صمتها، وردت على الشائعات التي استهدفتها حول احتسائها مشروب كحولي خلال شهر رمضان، وذلك أثناء غنائها في إحدى الحفلات، أخيرا، مبدية استغرابها من توجيه مثل هذه التهمة لها.

وقد استنكرت الزغبي في تغريدة لها عبر “تويتر”، هذه الشائعات قائلة: “كل ما بيكون عندي عمل معين بيصير في هجوم بطريقة بشعة!! وتركيب إشاعات مغرضة!! بس بدّي قول إني شخص بيحترم كل الديانات السماوية 🙏 واكيد بهالشهر الفضيل شهر رمضان واللي بيعنيني شخصيا كتير 🙏 اكيد ما شربت كحول ! عيب بقى تشوهوا الحقايق لان ما بيصح إلا الصحيح ❤️”.

وكانت إحدى الحسابات عبر موقع “تويتر” قد نشرت عبر تويتر قبل أيام قليلة، صورة من مقطع فيديو تظهر فيه الزغبي وهي تغني أثناء جلوسها على طاولة مليئة بالمشروبات والمأكولات، مدعياً أنها تشرب الكحول.

وقال الحساب في تعليقه على الصورة: “بكل وقاحة تتناول المشروبات الكحولية في الشهر الفضيل. اوك اشربي بس مو تنشري فيديوات انك عم تشربي احترمي الناس الصائمين”.

ووقتها ردت النجمة الذهبية على المنشور الذي أثار غضب متابعيها، وقالت: “أوّل شي هيدا الكاس مش لإلي للشخص اللي قاعد على رأس الطاولة! ومين قلّو إنو كحول! شو هالعالم هيدي ولوووو”.

Is this guy Serious!

اولا لمصداقية هيدي الصفحة كان لازم قبل ما يكتب ينتبه انو مش #نوال_الزغبي نزلت الفيديو ولا مبين فيه عم تشرب.ثانيا حتى لو عم تشرب انت شو دخلك ومن ايمت هالشي فيه قلة احترام لحدا؟ هيدي حرية وما حدا الو معها ونكاية فيك انا رح اشرب كاس معها @NawalElZoghbi cheers🥂 pic.twitter.com/Za2mcPq8OV

