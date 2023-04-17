طقس دافئ صباح اليوم الاثنين، ثم عدم استقرار جوي مساءً وغدًا

تبون يبلغ المقداد ان الجزائر لن تتخلى عن سورية مهما كانت الصعوبات، ولن تتوانى عن السعي لإستعادة التضامن العربي
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