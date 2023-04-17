طقس دافئ صباح اليوم الاثنين، ثم عدم استقرار جوي مساءً وغدًا

عمان – ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

و تتأثر المملكة في ساعات ما بعد الظهر تدريجيا بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم وتهطل زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، سيما في المناطق الجنوبية والشرقية قد يصحبها الرعد، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء، يوم غدٍ الثلاثاء، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار سيما في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء دافئة بعد غد الأربعاء، في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أقصى شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 17 درجة مئوية، غرب عمان 27 – 15، المرتفعات الشمالية 25 – 14، مرتفعات الشراة 26 – 13، مناطق البادية 32 – 18، مناطق السهول 30 – 17، الأغوار الشمالية 33 – 20، الأغوار الجنوبية 35 – 22، البحر الميت 34 – 21، وفي خليج العقبة 35 – 22 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة