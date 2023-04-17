“الشاباك” يزعم اعتقال خلية عسكرية بالضفة جنّدها حزب الله

القدس المحتلة – ترجمة صفا

سمحت الرقابة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بالكشف عما قالت إنه اعتقال خلية عسكرية من الضفة الغربية المحتلة جنّدها تنظيم حزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية ، أن “الشاباك” قد اعتقل خلال الشهرين الأخيرين شابين من الضفة، هما “يوسف. م” و”مارسيل. م” في أعقاب تواصلهما مع “هدى. م” والحاج “محمد. ر” المنتمَين لحزب الله اللبناني.

وادّعى “الشاباك” أن “الاثنين وافقا على العمل على تهريب الأسلحة للضفة الغربية، ووافقا أيضًا على جمع معلومات حول نشاطات الجيش في الضفة وداخل إسرائيل، وتجنيد آخرين لتنفيذ عمليات عسكرية”.

وقال “الشاباك” إن حزب الله أرسل المال لـ”مارسيل” عبر “يوسف” عديد المرات.

وأشار إلى أن عناصر حزب الله تواصلوا مع الرجلين عبر برمجية تشفير و”إيميلات” خاصة.

ولفت “الشاباك” إلى أن “عناصر حزب الله يعملون أيضًا ضمن فيلق القدس الإيراني المسؤول عن مساعدة المنظمات الفلسطينية في الضفة الغربية”.

ويُعلن جيش الاحتلال بين حين وآخر عن اعتقال خلايا عسكرية وإحباط عمليات تهريب قطع السلاح من الأردن للضفة الغربية المحتلة.